Destituyen a directora del Hospital Comunitario de Magdalena de Kino

Hermosillo, Sonora.- La imagen de una recién nacida a la que le colocaron un garrafón de agua como máscara de oxígeno en un hospital comunitario de Magdalena de Kino, en Sonora, ha provocado indignación y una gran polémica.

Hay quienes acusan al hospital, incluso a los doctores, pero aquí el problema no son ellos, sino las condiciones en las que trabajan, la falta de material y equipo. Finalmente ellos resolvieron la situación con lo que tenían a la mano

El pasado 11 de febrero, Dalia de Valdivia llegó al hospital comunitario de Magdalena de Kino, Sonora, en labor de parto.

José Luis, su esposo, pidió que fuera atendida con urgencia y una mujer en la recepción le dijo que no había cupo.

Mi hijo me empieza a poner mensajes donde le están diciendo que ya no hay cupo en el centro de salud, que le dijeron que se fuera, que no había camas y pues que no la podían atender”, comentó Noemí Hernández de Valdivia, abuela de la bebé.