Díaz Brown asegura que expediente contra ‘Maloro’ carecía de legalidad

Hermosillo, Sonora.- “No fue una decisión partidista quiero ser muy claro en eso”, dijo Rogelio Díaz Brown, coordinador parlamentario del PRI, al señalar la causa del porqué sus compañeros legisladores no asistieron a la pasada Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para votar a favor o en contra de enjuiciar al exalcalde priísta Manuel Ignacio ‘Maloro’ Acosta.

La falta de cinco legisladores, entre ellos Nitzia Gradías y Jorge Villaescusa del Partido Revolucionario Institucional y tres de Morena rompieron quórum y la posibilidad de someter en juicio político al priísta, que se le acusa de malversación de fondos Federales al lado de su extesorero Tadeo Iruretagoyena Tirado. No obstante, Díaz Brown se mantiene firme al decir que el documento presentado por la alcaldesa de Hermosillo, Célida López, se encuentra sin sustento jurídico.

Nosotros hemos sido muy cautos con el tema porque por razones obvias se puede presumir o prestar que la decisión que tomemos es una decisión político partidista queremos ser muy claros que hemos sido muy responsables en que sea claro que la decisión la tomamos en un marco legal y técnico”, aseveró el diputado tricolor.

Además, afirmó que esa es la única razón por la cual no han sido participativos en público sobre el tema, sin embargo, en su análisis al lado de otros partidos se concluyó que se envió un documento sin trasfondo legal como se planteaba y que por otro lado estaba fuera de tiempo.

Para finalizar, dijo que con esta decisión que se tomó por parte del PRI y Morena de no asistir, no significa que el exalcalde esta eximido de algún cargo, pero sí dejo en claro que si la alcaldesa u otra persona quiere demandar a Acosta Gutiérrez, debe ser ante un Ministerio Público, un jurídico u otra instancia judicial no a otro ente político como el Congreso del Estado.