Diputada de Sonora: "No hay nada que celebrar en tema de inseguridad"

Hermosillo, Sonora.- No hay nada que celebrar en materia de seguridad a un año de la victoria del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ernestina Castro, coordinadora parlamentaria de Morena en el Congreso reconoció que el Gobierno Federal tienen un reto muy grande que enfrentar.

Si hablamos estrictamente en el tema de la inseguridad, creo que no hay nada que celebrar... es un reto muy grande que tenemos, es una problemática, no es nueva, que tenemos hace mucho tiempo no solo en Sonora y los municipios que ahorita estamos viendo el alto grado de violencia", detalló.