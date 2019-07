Diputado asegura que no hubo omisión y fiscal de Sonora comparecerá ante el Congreso

Hermosillo, Sonora.- “La verdad es que hubo una confusión, no fue una omisión”, aseguró Jesús Alonso Montes Piña, presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (CRIP) del Congreso, al ser cuestionado sobre por qué no llamaron a comparecer a la fiscal general de justicia de Sonora ante los diputados.

En sesión extraordinaria el 25 de junio, se aprobó por los diputados llamar a comparecer al secretario de Seguridad, David Anaya Cooley, al secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella y a la fiscal general Claudia Indira Contreras, pero no fue convocada por la Diputación Permanente.

María Dolores del Río, diputada que solicitó ante el Pleno Legislativo la asistencia de Anaya Cooley y Contreras Córdova para tratar el tema de la inseguridad que se vive en Sonora, aseguró que fue un desacato por parte de los integrantes de la diputación al no emitir el dictamen aprobado por unanimidad en sesión.

Luis Mario Rivera, presidente de la diputación permanente, aseveró que ellos solo aprobaron el orden del día que se aprobó en la CRIP, ante esto el diputado Jesús Alonso Montes Piña, dijo que solo fue una confusión y la fiscal general será convocada en una sesión extraordinaria en agosto.

Para que no haya enredos si hubo una omisión, no creo que haya sido intencional, así me lo hicieron saber y yo creo en ello, tan confío en ello que no hubo ningún problema cuando propuse la posibilidad de que en la próxima sesión extraordinaria la llamemos a comparecer”, finalizó.