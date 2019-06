Diputado de PES: "Tenía que aumentar la violencia para ser vistos"

Hermosillo, Sonora.- "Desgraciadamente tenían que incrementar de norte a sur los hechos delictivos en Sonora para que el secretario de Seguridad Federal, Alfonso Durazo, interviniera con plan de seguridad", comentó Jesús Alonso Montes Piña.

Sin embargo, el coordinador parlamentario de Encuentro Social, asegura que se debe mantener la esperanza que las nuevas acciones de las autoridades si ayuden a la ciudadanía.

Señaló que la mayoría de los sonorenses se preguntaban, qué esperaba el secretario de seguridad para voltear a ver Sonora, y dijo que ahora que reacciona ante los hechos violentos, la agenda de reacción no sirva como se espera.

Creo que no era necesario esperar a una agenda de reacción, las cuales siempre están sujetas a ser de mucha crítica y de malos resultados. Cuando no hay estrategias y no se planean de manera delimitada las acciones en todos los sentidos, los resultados no se pueden medir y lo que no se evalúa no se conoce”, expresó.