Diputados de Morena: "Ilegal, elección de presidencia del Congreso en Sonora"

Hermosillo, Sonora.- La toma de la tribuna del Congreso del Estado por parte del Grupo Parlamentario de Morena en la sesión del jueves constituye una reacción legítima y un recurso político válido ante la arbitrariedad e ilegalidad que representa la decisión de manipular y alterar el orden del día de la sesión ordinaria, violentando con ello el procedimiento que establece la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

Así lo manifestó a través de un posicionamiento la bancada de Morena en el Congreso del Estado, donde afirma que los distintos grupos parlamentarios de la actual legislatura tomaron en complicidad la decisión de cambiar el orden del día aprobado 2 días antes por todos los coordinadores para la sesión de ese día, imponiendo de manera ilegal una integración de mesa directiva al margen de los acuerdos parlamentarios.

La premura en el cambio del orden del día, afirmó la coordinadora de la bancada, diputada Ernestina Castro, fue con la finalidad de no respetar los acuerdos que previamente se tomaron por los coordinadores parlamentarios para que desde el mes de diciembre de 2018, la presidencia del próximo período de la diputación permanente fuera para un diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena, al que por su número de representantes le corresponde.

En solidaridad y con esta posición, el diputado Miguel Ángel Chaira Ortíz decidió renunciar a su designación como vicepresidente en la integración de la que denominaron espuria mesa directiva, “la cual fue indebidamente electa y aun no instalada”; el grupo parlamentario de Morena agotará los instrumentos jurídicos y políticos hasta la total solución de este atropello a los sonorenses.

El cambio de los temas del orden del día de una sesión no es válido en el caso previsto por el artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, señala el manifiesto, ya que “requiere razones debidamente justificadas, lo cual no ocurrió así, además de no presentarse argumentos legales válidos y /o políticos, en un acto sorpresivo e ilegal”.

Asimismo, citan el artículo 72 de la Ley Orgánica, que señala que en la última sesión del período ordinario se nombrará, por mayoría de votos, una diputación permanente compuesta por tres miembros propietarios y dos suplentes, que durará en funciones hasta septiembre.