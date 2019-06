Diputados de Morena abandonan comisión del Congreso de Sonora

Hermosillo, Sonora.- Héctor Raúl Castelo Montaño; Gricelda Lorena Soto Almada y Norberto Ortega Torres, diputados de Morena, abandonaron la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, luego de ausentarse en varias reuniones antes, en esta ocasión fue al considerar que no pueden ser juez y parte de la votación de un juicio político en contra de sus compañeros.

Rogelio Aboyte Limón, alcalde de Bácum, quien se encuentra preso en Estados Unidos desde diciembre de 2018 por falsificación de documentos, solicitó un juicio político en contra de seis diputados que integran la comisión a excepción de los tres morenistas, al considerar que hubo hechos violatorios a la Constitución Política Federal y Local en el proceso de revocación de su mandato.

Antes de abandonar la reunión, Castelo Montaño, solicitó que se creara una comisión especial para tratar exclusivamente la petición del presidente municipal Aboyte Limón, al considerar que la comisión de gobernación no puede ser juzgadores de la solicitud cuando va en contra de ellos mismos.

Estoy convencido de que debe nombrarse una comisión especial con el mismo número de integrantes de las mismas fracciones parlamentarias, somos los que estamos denunciados porque si nos quedáramos nosotros tres, nos convertiríamos de juzgadores de nuestros propios compañeros y no es correcto", aseguró el morenista.

El diputado presidente de la comisión, Jesús Alonso Montes Piña, dijo que no es la primera vez que los legisladores de Morena abandonan sus obligaciones en el Congreso y al no reunir el quórum necesario cancelo la reunión.

No es la primera vez que abandonan sus obligaciones como diputados en este Congreso. Entonces, al retirarse los diputados de Morena, no hay quórum en esta Asamblea, y no puede darse por concluido el proceso de ratificación del juicio político", finalizó.