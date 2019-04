Diputados de Sonora exhortan a Sedatu y Cebyc para que regularicen predios

Hermosillo, Sonora.- Carlos Navarrete diputado del Partido de Encuentro Social, exhorta a la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano como también a la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones del Estado para que regularice predios nacionales donde ciudadanos se encuentran asentados.

El diputado del PES, Lázaro comentó que es un llamado importante porque eso pasa en todas partes, en Puerto Peñasco recientemente me llegó una solicitud y pido que mi distrito se agregué.

Moroslava Luján, diputada de Morena, dijo que es un punto muy importante porque es un reclamo de la sociedad no garantizar el derecho y patrimonio digno, además manifestó que es tiempo que se haga justicia para esas personas.

Rosa María Mancha, diputada de Morena, señala que se ha recabado datos que existe una problemática generalizada con este tema, Sedatu en este tema ha sido inoperante porque no han llegado a termino con las gestiones, tienen casos archivados solamente porque no les dieron su mochada, yo tengo siete expedientes donde hace 20 años solicitaron títulos de parcela o terrenos y están arrumbados. No puede ser que se nombren áreas turísticas donde existen procesos estancados.

Las Colonias Petróleos 1 y 2, El Llanito, Volteadero, Estación, Empacadora y Peñascal en el municipio de Cananea, tienen más de 30 años, pero sus habitantes viven en una incertidumbre jurídica, al

no contar con los derechos a los predios.

Luis Alcalá Alcaraz, del PRI, señala que le ha tocado ver en Cajeme que mucho tienen que ver los ayuntamientos para poder complementar los derechos jurídicos, deberíamos sumar a los municipios para que agilicen los procesos, porque los alargan más de 7 meses. No solamente en Caborca deberíamos anexar a todos los municipios porque esta problemática se vive en todos lados en Sonora.

María Magdalena Uribe Peña del Partido del Trabajo, exhorta a la Sedatu para que incluya a Guaymas y Puerto Peñasco dentro del programa de mejoramiento urbano “Mi México Late”.

El Gobierno Federal ha anunciado la inversión de 8 mil millones de pesos en proyectos de infraestructura urbana para quince ciudades o destino que han sido consideradas con mayores rezagos en materia de desarrollo”, señaló.

Los principales puntos turísticos de los estadounidenses, Puerto Peñasco recibió cerca de 3 millones de visitantes en el año 2018, además de que existe la expectativa de que en este 2019 el flujo de visitantes siga creciendo en niveles del 10 al 20 por ciento.

Le piden al presidente Andrés Manuel López Obrador que considere dentro de este programa proyectos de infraestructura y desarrollo, a partir de su valor como destinos turísticos y sus condiciones precarias y de rezago en desarrollo urbano.

Lázaro Espinoza diputado del PES, señala que Puerto Peñasco está salado que no entiende porque no figura dentro de los proyectos Federales y ahora se encuentran en riesgo de no contar con estímulos fiscales para bajar la gasolina. Es justo que todos volteen a ver el puerto cuando es uno de los municipios con mayor turismo y rezago al mismo tiempo.