Dirigente de Morena en Sonora asegura que diputado sí fue expulsado

Hermosillo, Sonora.- No fue un asunto mediático, el diputado Luis Armando Colosio fue expulsado del grupo parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional tras ‘desobedecer’ a Ernestina Castro, coordinadora de la bancada, durante la votación de la actual Mesa Directiva del Congreso.

Jacobo Mendoza, dirigente local del partido, asegura que el legislador sí fue expulsado. Hace días Colosio Muñoz, comentó que a un mes del suceso, no había recibido ninguna notificación por parte de los morenistas e inclusive aún continuaba recibiendo las prerrogativas que le corresponden como integrante.

Fue expulsado del grupo parlamentario, sí, de hecho fue una decisión tomada por acuerdo de la bancada y conmigo como presidente del partido. La bancada tiene derecho a decir que esa persona o compañero permanezca al grupo, de eso a los trámites administrativos que deban darse en el Congreso no lo sé pero la decisión política fue tomada”, señaló el Mendoza Ruiz.

Aseguró que se presentaron todos los papeles necesarios en la Oficialía Mayor del recinto legislativo para expulsar a Colosio Muñoz.

El exmorenista, comentó anteriormente que la coordinadora Castro Valenzuela, era una líder que no se entiende ni ella sola, así como que tampoco es liderazgo para los demás. Jacobo Mendoza dijo que las palabras o lo que exprese no tenían valor al ya no formar parte de ellos.