Dolores del Río no descarta revocación para el alcalde de Bácum

Hermosillo, Sonora.- No excluirán ninguna línea jurídica para garantizar que los legisladores tomaron la decisión correcta ante el caso del alcalde de Rogelio Aboyte Limón, quien fue condenado a 15 meses de prisión en Estados Unidos por usar pasaporte falso.

La presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, Dolores del Río, detalló que los legisladores que conforman la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, CRIP, se encuentran analizando todo el terreno legal para verificar si podría existir una revocación de mandato del munícipe de Bácum, para evitar que regrese al cargo una vez cumpliendo su condena.

Estamos revisando el marco jurídico para no equivocarnos, que al final de cuentas nosotros debemos pensar en la responsabilidad que tenemos, otorgar un verdadero gobierno que atienda las necesidades del pueblo”, comentó.

Además, dijo que aparte de solicitar información a la embajada y al cabildo de la situación del ayuntamiento y jurídica de Aboyte Limón, analizarán la posibilidad si debe ser sustitución o aplicar otra clase de sanción.

No se descarta nada”, afirmó Del Río Sánchez. También dijo que ellos están obligados a cuidar que no exista la posibilidad que el alcalde con ‘licencia’ reclame su cargo al finalizar la sentencia, aclaró que no le gustaría adelantarse a ningún hecho, pero la decisión que se tome tiene que ser definitiva y sin ningún error.