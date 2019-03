El Congreso del Estado detiene labores por manifestación de una docente

Hemorsillo, Sonora.- No paran las manifestaciones en el recinto legislativo, bastaron dos maestros gritando por sus derechos para que la presidenta de la mesa directiva, la diputada Alejandra López Noriega, detuviera las labores por más de cinco minutos.

Cansados de tres años de lucha en contra de la reforma educativa y mientras que el SNTE tomó el Congreso de la Unión y los diputados federales sí se encuentran trabajando, Silvia Urías, docente que se manifestó, señala que en cambio aquí los legisladores morenistas le proponen un prestamos de más de 100 mil pesos.

Los diputados me citaron para hacerme la propuesta de un préstamo de 150 mil pesos, pero de una financiera particular en los primeros tres meses no nos cobrarían intereses pero en los demás sí”, aseveró la maestra.

Para finalizar, dijo que mientras no tenga la certeza de su reinstalación, no hagan acciones concretas los diputados para ayudar a los maestros y no abroguen la reforma educativa continuará presentándose en cada una de las sesiones.