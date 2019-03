El nuevo Centro de Justicia para Mujeres estará listo para agosto

Hermosillo, Sonora .- El Centro de Justicia para las Mujeres en Hermosillo lleva un 70 por ciento de avance en su construcción informó Magdalena Souza Sorovillo al encabezar una reunión con 16 entidades de Gobierno que sumarán esfuerzos en la atención a mujeres víctimas de violencia.

La Vice fiscal de Feminicidios y Delitos por Razones de Género manifestó que los representantes de cada dependencia analizan los convenios de colaboración con la que formalizarán su participación en los servicios que aportarán para fortalecer los Centros de Justicia para Mujeres.

Indicó que en estos lugares además se suma el trabajo de voluntariado que puedan aportar mujeres que, con la ayuda profesional que ofrece el CJM, han superado experiencias de violencia

Esa es la nueva mística, que la mujer entienda que está en un círculo de violencia, después que se atreva a denunciar para recibir la ayuda necesaria y superar ese estado en el que se encuentra, con ayuda de las personas que, en calidad de voluntarias pueden apoyar a mujeres que están atravesando lo que ellas vivieron”, detalló

La funcionaria manifestó que hay una regla en cuestión de violencia intrafamiliar informó; que a las personas no se les pide un testimonio para efecto de no revictimizar, sin embargo, los perfiles de las mujeres que van a ayudar a otras, serán aquellas que no tengan daños severos psicológicamente, que tengan la voluntad y que se preparen para compartir su conocimiento y experiencia con otras mujeres.

Souza Sorovilla agradeció que aún con los recortes o ajustes presupuestales federales; las dependencias continúan firmemente con la disponibilidad de apoyar al CJM ubicado en Ciudad Obregón y exhortó a los presentes para que de igual manera el esfuerzo se replique en el nuevo centro en Hermosillo el cual brindará servicios a partir del último trimestre de este año, indicó.

Cada quien va a colaborar con su grano de arena como lo están haciendo en Obregón, se sumaron dos esfuerzos más, en la proporción y en la medida que puedan nos van a ayudar y creo que eso es algo muy positivo, como lo es en la prevención de lo que es un delito como el feminicidio”, expuso.

Por su parte Norma Abril, directora del Centro de Justicia para la Mujer en el Estado, indicó que las mujeres que han sido víctimas de violencia deben acudir a recibir atención y denunciar ya que existen instituciones que las protegen y las acompañarán para salir delante de esa experiencia,