Empresarios esperan que mejore la condición de la exportación de acero

Hermosillo, Sonora.- El sector económico de Sonora espera que las negociaciones del Gobierno Federal resulten positivas y mejoren las condiciones en las que se exportará acero hacia Estados Unidos, luego que este país anunciara la imposición de aranceles a las importaciones de algunos productos de acero de México, manifestó Antonio Zepeda Vásquez.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Hermosillo, detalló que esta medida se tomó alegando que el gobierno mexicano subsidió injustamente a la industria local, lo que tendrán que explicar para revertir el impuesto.

No deja de ser un tema complicado, estar siempre con la zozobra de lo que pasará con los aranceles de Estados Unidos, no deja de ser un tema latente”, señaló.

Dijo que lo más seguro es que las autoridades ya estén analizando la situación para evitar el impacto en las producciones mexicanas.

Debe de haber un mecanismo para que eso no transite, que ya se está analizando y seguramente habrá un amparo para que eso no funcione y sobre todo que no afecte en el tránsito de las exportaciones e importaciones de acero”, indicó.