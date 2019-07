Estas recomendaciones deben seguirse al practicar deporte en verano

Hermosillo, Sonora.- El aumento de actividades deportivas dirigidas al público infantil es algo común en verano, pero para optimizarla y evitar riesgos, es importante seguir algunas recomendaciones.

Heliodoro Alemán Matero, investigador del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), hizo énfasis en la necesidad de hidratarse, pues cuando se practica deporte al aire libre en época de calor, es necesario tomar electrolitos para compensar su pérdida.

Los sueros ayudan a evitar el cansancio, la fatiga y los calambres. Hay que cuidar que estas bebidas con electrolitos no tengan mucha azúcar”, destacó.

Una dieta balanceada también es imprescindible, se deben de incluir alimentos que brinden carbohidratos, proteínas, lípidos, y vitaminas y minerales.

Si el ejercicio es ocasional, o solo se practica una o dos veces por semana, no se justifica que se consuman más alimentos o calorías de los habituales”, puntualizó.

Otro punto que no debe faltar, es la protección solar. Se recomienda el uso de cremas con bloqueadores solares, y usar ropa deportiva apropiada para proteger del Sol, y que a su vez no cause mucha sudoración.

Hay otros factores que tienen que ver con la prevención. Vigilar la práctica deportiva ayuda a esto. Se debe de tener la ropa adecuada, fomentar el calentamiento antes del ejercicio, y tener un adecuado descanso.

Es importante saber que, en la práctica de cualquier deporte, es imprescindible el apoyo presencial y las porras de los padres. El ejercicio impacta positivamente la salud mental y el desarrollo de los menores, pues, a través de este, el individuo adopta hábitos saludables”, añadió.

Como el ejemplo es una de las motivaciones más importantes, el investigador concluyó diciendo que es importante que los padres también se ejerciten, pues esto es necesario para que las nuevas generaciones repliquen su ejemplo.