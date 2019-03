Falta de comunicación en bancada de Morena provoca desintegración

Hermosillo, Sonora .- El diputado morenista Luis Armando Colosio Muñoz señaló que existe falta de comunicación con la coordinadora de la bancada Ernestina Castro Valenzuela en la toma de decisiones y eso está llevando a una desintegración del grupo

Hay una desintegración en todos, es la falta de comunicación porque el 99.9 por ciento de las decisiones las toma la coordinadora”, manifestó.

Dijo que ya es hora de unirse porque si no las cosas no van a terminar bien, dijo que están padeciendo una falta de liderazgo al interior y al exterior aunque no quiso precisar a quien se refería pero si se refirió a un grupo

Hay un grupo en la bancada que no ayuda para nada y la coordinadora pues hace lo que puede, no se le puede exigir a alguien que pues nomas no”, expuso.

Manifestó que esta situación ya se la ha planteado al dirigente del partido en Sonora Jacobo Mendoza pero las decisiones las toman otras personas en Morena.