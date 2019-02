Hermosillo, Sonora - El diputado de Nueva Alianza, Fermín Trujillo, dijo que el presidente tiene que escuchar la voz sensata del federalismo sobre el Fondo Minero y las estancias infantiles y si lo hace seguramente será un mejor mandatario.

Me preocupa que el presidente no escucha la voz sensata del federalismo, que no escuche ciertas acciones que tienen que ver con que sea mejor de lo que ya es ante la opinión ciudadana ya que en el tema del Fondo Minero y en el de las estancias infantiles son muchas las voces que se han pronunciado como para que ya Andrés Manuel, recapacite sobre ambos temas “, expresó.