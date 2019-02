Francisco Gutiérrez asegura que no debe de haber delincuentes en las calles

Hermosillo, Sonora - Los delincuentes deben estar en la cárcel y la gente honesta, debe andar con libertad y seguridad en la calle, aseguró Francisco Gutiérrez Rodríguez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora al hablar del aumento del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva y que fue recientemente aprobado en el Congreso de la Unión.

El que diga que el robo a casa habitación no afecta a la gente es que no le han robado su casa, entonces esa gente no debe andar en la calle y el ciudadano honrado y su familia deben poder ir por con libertad y seguridad en la calle”, externó.