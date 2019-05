Gobierno de Sonora intervendrá para evitar huelga general de la CTM

Hermosillo, Sonora.- Las demandas de los agremiados a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) son justas, pero no se debe romper la paz laboral en la entidad al paralizar empresas que no tienen culpa en el conflicto, señaló la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

Aseveró que será gestora ante el emplazamiento a huelga general en Sonora que hizo la CTM para el próximo 8 de julio, la cual paralizaría a más de 2 mil empresas y a alrededor de 150 mil empleados, quienes exigen mejoras en IMSS, Infonavit, entre otros.

Es un tema en el que voy a intervenir como gestora y voy a seguir siempre haciéndolo. Me parece que las demandas de los trabajadores pueden ser muy válidas, el tema del seguro y sobre todo el del Infonavit, hace mucho que traen este tema; pero no entiendo las formas porque las empresas no tienen la culpa”, enfatizó.