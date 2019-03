Gutiérrez Rodríguez: "El exceso de amparos causa rezago en sentencias"

Hermosillo, Sonora .- Francisco Gutiérrez Rodríguez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia afirmó que no existe rezago en los procesos de los internos que están en el Cereso porque el nuevo sistema vino a acabar con eso.

Al hablar de las declaraciones del coordinador del Sistema Estatal Penitenciario, Ramón Tadeo Gradías Enríquez en el sentido de que el 40 por ciento de los internos están sentenciados y el 60 por ciento están bajo proceso el magistrado indicó que esto es gracias a los amparos

Manifestó que otra de las situaciones que ocasionan el bajo nivel de sentencias, es la garantía de defensa, que consiste en que el procesado tiene que ser juzgado antes de un año, pero si pide que se amplíe ese término se le puede negar porque dice la Suprema Corte que es más importante la garantía de defensa que la de pronto juicio.

Por ello ese rezago que existe yo no lo considero como tal y no me preocupa porque se que no es causada por el Poder Judicial del Estado”, finalizó.