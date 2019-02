Jorge Taddei afirma que cambiarán las reglas de operación del Fondo Minero

Hermosillo, Sonora - El Fondo Minero ha sido derrochado y se ha hecho mal uso de él, aseveró Jorge Taddei Bringas, delegado de Bienestar en el Estado, tras afirmar que es indispensable que se cambien las reglas de operación.

Manifestó que es evidente la corrupción que se ha dado con este fondo es por ello que se está haciendo una revisión puntual de este programa

Se deben modificar las reglas de operación porque ha sido mal utilizado, se ha derrochado y hay que cambiarlo y, ya se, que hay reacciones de algunos, que pensaron otra vez que era la gallina de los huevos de oro”, apuntó.

Dijo no saber exactamente qué es lo que se le va a cambiar pero se buscará lograr un desarrollo regional y crear empleos productivos, pero que beneficie no solamente a un pueblo, sino a toda una región.

El punto importante de nuestro programa es el combate a la corrupción y le vamos a dar aunque moleste, sobre todo a los que están del otro lado, que además tienen grandes influencias, pero somos muchos los mexicanos que queremos hacer las cosas diferentes”, recalcó.

El funcionario federal comentó que la idea no es centralizar pero si que, desde el centro del país se hagan las reglas de operación para que no se use el Fondo Minero con la discrecionalidad absoluta con la que se usaba.