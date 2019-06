Jorge Taddei veta a exencargada de la Sedatu, Petra Santos en Sonora

Hermosillo, Sonora.- “Él (Jorge Taddei) fue y pidió que me quitaran”, aseguró, Petra Santos Ortiz, exencargada de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en Sonora, señaló que no la corrieron que simplemente se le terminó un contrato de tres meses y el cual no fue renovado por indicaciones del delegado de la Secretaría de Bienestar.

En mayo el Taddei Bringas, anunció que 18 cargos de este tipo podrían ser removidos. El ‘superdelegado’ en ese periodo destacó que el presidente Andrés Manuel López Obrador, envío un memorándum que indicaba que las personas nombradas para esos puestos de diciembre de 2018 a mayo de 2019, quedaban sin efectos sus nombramientos.

Aquí lo traigo que manda el presidente de la República, dice que el súper delegado va a dar el nombramiento, él fue y pidió que me quitaran. No me recontrataran, pues que el veto de él pesaba mucho para que yo siguiera en Sedatu”, expresó.

Manifestó que a ella lo que le molesta, es que ha realizado todo el trabajo que solicitó el presidente de la República, laborar por 16 horas y atender los casos que le llegaban sobre todo la encomienda principal de López Obrador, de investigar sobre los terrenos nacionales.

En el transcurso de esta semana, la exencargada de Sedatu, asistirá a Ciudad de México para visitar al presidente e informarle lo descubrió en su estudio, que en Sonora existe un promedio de más de mil títulos falsos de terrenos nacionales entregados desde 1950.