Joven pasa 47 días con gasas dentro de su cuerpo tras dar a luz en Cananea

Cananea, Sonora.- Despues de dar a luz en el Hospital General de Cananea, Estefanía Jiménez sufrió por más de 47 días con gasas dentro de su cuerpo; así lo denunció su madre, Noemí Ávila Álvarez, por medio de redes sociales.

La joven de 18 años se convirtió en madre primeriza el 30 de diciembre de 2018, sin embargo, fue hasta el 18 de febrero, 47 días después, que se dieorn cuenta que traía las gasas dentro, cuando no soportó más el dolor.

El bebé le desgarró todo por dentro, era para césarea, no para un parto normal y por eso la tuvieron que coser desde arriba, toda la vagina por dentro; cuando la pasaron a la cama, tuvo una hemorragia grande y se la volvieron a llevar al quirófano, después la trajeron de vuelta y yo no tenía conocimiento de lo que le hicieron, pensé que la habían suturado más porque no había quedado bien cosida”.