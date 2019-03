Ley de protección del peatón y conductor es urgente en Sonora

Hermosillo, Sonora.- Debido a los altos índices de mortalidad a nivel nacional por la falta de seguridad vial, no solamente en el Estado sino en todo el país, senadores, diputados federales y locales, como organizaciones civiles se encuentran trabajando en conjunto para proponer ideas e iniciativas y una norma general en protección para peatones y conductores en su paso por las vialidades, en todo el territorio mexicano.

Y es que según el estudio de la Autonomía de Movilidad en México, en el 2017 en Sonora cada 16 horas una persona fallece a causa de violencia vial, de los cuales en su mayoría son peatones, motociclistas o ciclistas, por ello es que hacen mesas de trabajo a nivel regionales.

No se ha cumplido con cuidar a las personas, no hablamos de cifras hablamos de vidas que se han perdido a causa de no contar con seguridad vial”, manifestó Daniela Zepeda, representante de organizaciones civiles viales.