Lorenia Valles encuentra graves irregularidades en Sedesol

Hermosillo, Sonora.- Las irregularidades que se encontraron en Sedesol son mucho más graves de lo que se pensaba, según el resultado que se tuvo del diagnóstico que realizó la Auditoria de Desempeño aplicada al programa de Estancias Infantiles, manifestó la diputada federal Lorenia Valles Sampedro.

Señaló que esta semana el grupo parlamentario recibió a la secretaria de Bienestar María Luisa Albores y también se reunieron con la subsecretaría Ariadna Montiel que es la encargada del mencionado programa.

Nos dijo que Sedesol no acreditó la debida admisión de más de 300 estancias, no dio atención a su población objetivo, no acreditó la capacitación de más de 20 mil responsables de las estancias y tampoco acreditó que 659 guarderías que son el siete por ciento del total contara con el documento que formalizara la entrega de subsidios”, detalló.