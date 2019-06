¿Los nuevos comisionados del Istai no deben estar ligados a partidos?

Hermosillo, Sonora.- Marco Antonio Andrade, coordinador de la Comisión Seleccionadora de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), opinó que los próximos tres comisionados del Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la Información (Istai), deben tener el mejor perfil académico y no estar vinculados con ningún partido político.

El martes 28 de mayo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declaró inválido que los comisionados del Istai Arely López Navarro, Francisco Cuevas Sáenz y Andrés Miranda Guerrero, continúen laborando, pues su tiempo en el cargo venció desde el pasado 12 de diciembre.

Cuando se eligen personas que no estén ligadas a partidos, se descartan los conflictos de intereses político-partidistas”, explicó Andrade.

Andrade Aguirre, especialista en transparencia, expresó que lo ideal sería que la integración de funcionarios de organismos autónomos, como el Istai, fuera acordada entre el Congreso de Sonora, el Gobierno del Estado y la sociedad civil.

Me parece que es muy importante ser exhaustivos en que no haya vinculación o conflicto de interés político-partidaria, dado que los partidos, no deben de formar parte de la designación directa en los organismos autónomos, lo ideal sería que fuera una decisión consensuada con la sociedad civil”, finalizó.