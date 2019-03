'Maloro', exalcalde de Hermosillo, podría ir a juicio político por desvío de recursos

Hermosillo, Sonora.- Aunque la contralora de la capital sonorense, Patricia Argüelles, se negó a dar información sobre el motivo por el cual hacían la petición de someter en un juicio político al exmunícipe Manuel Ignacio ‘Maloro’ Acosta Gutiérrez, el presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Jesús Alonso Montes Piña, informó que es por desvío de fondos federales.

No es la primera ocasión en que se emite la solicitud de enjuiciar al exalcalde, solo que en esta ocasión se adiciona al extesorero municipal Tadeo Iruretagoyena Tirado, además la diferencia es que la demanda es interpuesta por Ricardo Moreno Millanes, subprocurador de Asuntos Jurídicos, adscrito a la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, al notar irregularidades en el fondo de recursos del ayuntamiento en la administración del 2015 al 2018, se desconoce aún en qué ejercicio fiscal fue exactamente.

Es malversación de fondos federales, pero debo aclarar por un tema de desvío de fondos federales es que la contraloría Estatal le pide a la municipal que actúe al notar un desvío, pudieron enviar la denuncia a otra parte, son ellos los que decidieron traerlo al Congreso”, expresó el presidente Montes Piña.

Por otro lado, María Dolores del Río, manifestó que en lo personal llama su atención que la denuncia no sea por el tema de la concesión de alumbrado público, así como que solamente presenten las pruebas ante el recinto legislativo y no en la Fiscalía Anticorrupción, por ello espera que el Ayuntamiento no sea omiso ante la situación.