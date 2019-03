María Alicia Gaytán: “No hay división en la bancada de Morena”

Hermosillo, Sonora.- Sin ningún tipo de divisiones es como se encuentra la bancada del partido Movimiento Regeneración Nacional, aseguró la diputada María Alicia Gaytán Sánchez, ante anteriores declaraciones del legislador Colosio Muñoz donde señalaba que la falta de comunicación de la coordinadora Ernestina Castro los orilla a la desintegración.

Asimismo, el diputado Luis Armando Colosio, aseveró en su momento que existe una desintegración por parte de todos, porque el 99.9 por ciento de las decisiones las toma sola Castro Valenzuela, sin embargo, Gaytán Sánchez lo desmiente manifestando que es él quien no se acerca a la bancada.

No tenemos problemas, nuestra coordinadora Ernestina es una persona muy capaz, no hay división todos tomamos las decisiones, habrá diputados que no asisten a la reuniones por eso no se enteran, pero con esto no digo que haya divisiones”, afirmó la legisladora.