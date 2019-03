Marisqueros, listos para abastecer a los sonorenses en Cuaresma

Hermosillo, Sonora.- Para la presente temporada de Cuaresma se tiene asegurado el abasto de pescados y mariscos, para todo el Estado donde se duplica su consumo.

Así lo señaló, el subsecretario de Pesca de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura, Marco Antonio Roos Guerrero, quien dijo que los diferentes establecimientos ya se encuentran preparados con producto de calidad.

En conferencia de prensa para dar a conocer los detalles en materia de producción y consumo de los productos del mar, recomendó acudir a los locales oficiales que están regulados por las autoridades sanitarias.

Precisó que son más de mil toneladas de productos del mar las que se consumen durante la cuaresma, la cual inicia el próximo miércoles.

Agregó que no recomiendan los productos de pescados y mariscos que son ofrecidos en hieleras en la vía pública debido a que no cuentan con la regulación necesaria por parte de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitario (Coesprisson) ante la calidad que pueden tener ya que no llevan el control de la cadena de frío.

Dijo que los productos más demandados durante esta temporada son desde luego el camarón, curvina y tilapia, sin embargo, también hay otras especies que son muy demandadas por los consumidores para su preparación en diferentes platillos los cuales tienen costos accesibles para todos los bolsillos.

Abundó que Cajeme es un alto consumidor natural de pescados y mariscos, sin embargo la recomendación es adquirir los productos en establecimientos fijos y avalados por la Secretaría de Salud.

Alertó que actualmente donde solo hay una alerta para no consumir ostiones es en la región de Puerto Peñasco lo cual está siendo monitoreado de manera constante.

Adelantó que de la misma forma para el 15 de marzo se aplica la veda del camarón a fin de evitar su consumo de acuerdo a su tamaño.