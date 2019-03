"Me quedo aquí": Pavlovich aclara que no deja la gubernatura de Sonora

Hermosillo, Sonora.- La gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, señaló que no tienen ninguna intención de dejar el puesto de ejecutiva estatal, esto tras los rumores que se generaron que se iba en formula con el doctor José Narro Robles, para participar por la presidencia y secretaria general del PRI, respectivamente.

En entrevista con los representantes de los medios de comunicación, sostuvo que si bien es cierto es amiga del exsecretario de Salud, no tiene ninguna intención en lo personal de separarse del Estado.

Aclaró que los sonorenses la eligieron por seis años, por lo que el compromiso que tiene es con la comunidad, para seguir con la gestión de apoyos y programas para el desarrollo de Sonora.

Indicó que agradece que se le mencione para el cargo de secretaria general del PRI a nivel nacional, sin embargo no hay ningún aspecto que la haga separarse de su responsabilidad en el Estado, sobre todo ahora que se requieren de mayor impulso ante los problemas que se presentan en materia presupuestal.

Yo fui electa seis años, yo les he dicho que me voy a partir el alma por los sonorenses y lo he cumplido, he pasado épocas muy complicadas como las de ahorita donde nos quitaron el fondo minero, tenemos dos mil 700 millones de pesos menos para trabajar, para mí es muy importante cumplirse a los sonorenses y me voy a quedar aquí hasta que Dios lo determine”, expresó.