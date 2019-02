Miguel Armenta: "Gobierno, obligado a recuperar lo que desfalcó Padrés"

Hermosillo, Sonora.- “El Gobierno del Estado tiene una deuda con los ciudadanos en el caso de Guillermo Padrés” aseveró Miguel Ángel Armenta Ramírez, dirigente del PRD en Sonora.

Al hablar sobre el regreso del exgobernador a la entidad, Armenta Ramírez indicó que el fiscal anticorrupción Odracir Espinoza exhibió una falta de profesionalismo en torno a las averiguaciones y la consecuencia de esto es la libertad de Padrés.

A 2 años, no se le pudo imputar absolutamente nada, aunque no se ha declarado legalmente en su inocencia ya estamos en la ante sala de eso y en gran medida fue gracias a que la fiscalía anticorrupción no hizo bien su trabajo”, expuso.