Montes Piña: "AMLO no tocó temas importantes que requieren soluciones"

Hermosillo, Sonora .-El diputado Jesús Alonso Montes Piña consideró que en su visita a Sonora el presidente Andrés Manuel López Obrador no tocó los temas que los sonorenses esperaban como las estancias y el Fondo Minero.

No toco temas muy importantes en la inversión en la obra pública, en la educación, en cosas que es necesario que nuestro presidente nos traiga soluciones, nosotros como fracción de Encuentro Social estamos demandando junto con otros partidos la reconsideración del mecanismo de gasto del recurso del Fondo Minero queremos que no desaparezcan, que las reglas las perfeccionen, se generen algunas condiciones para la transparencia y evitar todo acto de corrupción pero que no se vaya”, enfatizó