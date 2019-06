Morena confía en que se apruebe el matrimonio igualitario en Sonora

Hermosillo, Sonora.- Yumiko Palomarez, diputada de Morena, manifiesta que aunque no puede cantar victoria, mantiene la confianza que en Sonora se apruebe la Ley de Matrimonio Igualitarios, que socializó por semanas en la entidad.

Lo anterior, lo dijo luego que en el Congreso de Sinaloa, el 18 de junio dieran reversa a la iniciativa que promovía igualdad en nupcias, con personas del mismo sexo. En la próxima sesión extraordinaria del recinto legislativo se debatirá el tema para Sonora.

Tenemos toda la confianza de que no vaya a pasar lo que ocurrió en Sinaloa, ya me he sentado a platicar con algunos diputados, aquí como son reformas a los códigos de Sonora ocupamos la mitad más uno, que en este caso serían 17 votos”, explico Palomarez Herrera.