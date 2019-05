¿No hay compromiso de transparencia y rendición de cuentas en Sonora?

Hermosillo, Sonora.- No existe un compromiso de transparencia, ni de rendición de cuentas en Sonora y que solamente es parte del discurso del Gobierno Estatal, asegura Gildardo Real, coordinador parlamentario de Acción Nacional en el Congreso.

Ante la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al aprobar una reforma de agosto de 2018 a la Constitución de Sonora, en la que se faculta a la gobernadora Claudia Pavlovich, para proponer a los siguientes miembros del instituto señala que con esto se da revés y conmina a sustituir a nuevos comisionados.

Hay algo que no mencionan, que es la invalidez por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de los comisionados actuales que se les venció el cargo desde el 12 de diciembre del año pasado, es decir; se está incurriendo no sólo en inconstitucionalidad, si no que ahora por mandato judicial los obliga a emitir la convocatoria que hace dos meses ya había señalado”, expresó.