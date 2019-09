Nunca es tarde para aprender: Adultos en Ceresos pueden continuar estudios

Hermosillo, Sonora.- El Instituto Sonorense de Educación para los Adultos (ISEA) y el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora (Icatson) realizan programas de educación y certificación de adultos en centros de Reinserción Social.

La colaboración entre las instituciones educativas y el Sistema Estatal Penitenciario permite a los reclusos acreditar satisfactoriamente estudios de nivel primaria, secundaria, soldadura y electricidad.

Ramón Gradias Enríquez, coordinador general del Sistema Estatal Penitenciario (SIEP), destacó:

Me enorgullece y me llena de satisfacción la dedicación y empeño que ustedes han puesto día con día, y hoy ese esfuerzo rinde frutos. Pero me enorgullece más que dos personas privadas de la libertad se encuentren estudiando en la universidad abierta en la modalidad en línea, uno la Licenciatura en Derecho y otro la Ingeniería en Logística y Transporte”.