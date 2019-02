PAN pide que Pavlovich encabece luchas para defender el Fondo Minero

Hermosillo, Sonora.- El Partido de Acción Nacional hace un llamado a la gobernadora Claudia Pavlovich a que defienda a las mujeres de Sonora por el tema de la posible desaparición de las estancias infantiles y a los municipios que serán afectados por la latente eliminación del apoyo al del Fondo Minero.

Ernesto Munro Palacio, dirigente del blanquiazul dijo que le preocupa la ausencia de la voz de la la mandataria sonorense.

La gobernadora está callada, no esta defendiendo a sus ciudadanas y ciudadanos, yo no he visto que la gobernadora encabece una lucha jurídica en favor de los Ayuntamientos como lo han hecho otros mandatarios donde existe el fondo minero, que ya están pensando en presentar una controversia constitucional”, exclamó.