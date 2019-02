Personal de hospital de Magdalena exigen restitución de la directora

Hermosillo, Sonora.- Con una carta para la gobernadora Claudia Pavlovich y al secretario de Salud, Enrique Claussen, personal médico del Hospital Comunitario del municipio de Magdalena de Kino, donde pusieron un garrafón a modo de incubadora a una bebé recién nacida, exige la restitución de la directora Rebeca Villa Morales.

En redes sociales y medios de comunicación, han definido su postura y las razones por las que les parece injusto el despido de la directora del nosocomio por parte de la mandataria sonorense.

La decisión de despido emanó de la denuncia pública de la señora Nohemí Hernández de Valdivia, porque le negaron atención médica a su nuera quien tuvo que dar a luz en un vehículo; al regresar para que se atendiera a la bebé por nacer a la intemperie con un clima de extremo frío le colocaron un garrafón a modo de incubadora.

Personal del nosocomio pide que se reconsidere la situación basada en varios puntos:

La directora de este Hospital en incontables ocasiones ha solicitado el apoyo de las autoridades en cuanto a equipamiento y contratación de personal para todas las áreas, para así brindar la atención debida al usuario. No obteniendo respuesta favorable alguna a sus peticiones, cabe mencionar que esta situación viene de hace bastante tiempo, no son semanas, ni meses, son años en los que se ha estado trabajando con los pocos recursos con los que se cuenta, como es de todo conocimiento incluyendo a los altos mandos en Salud”.

No es su culpa, dicen empleados del hospital:

En la queja interpuesta, se menciona el despotismo con el que fue tratada según la señora Nohemí Hernández de Valdivia, la cual no se encontraba presente en esos momentos en dicho hospital, describe una situación que no vivió personalmente, siendo los que acudieron a solicitar dicho servicio únicamente los señores José Luis Valdivia y Dalia de Valdivia”.

Hace referencia al casco cefálico improvisado utilizado para brindarle la atención que en ese momento la recién nacida necesitaba, mofándose que no es un aparato de alta tecnología, que de igual manera sirvió como tal. Ahora les preguntamos, ¿es culpa del personal de este hospital, de la directora Rebeca Villa Morales no contar con el equipamiento necesario para estos casos?. O es culpa de los altos mandos, no dotar de lo necesario para brindar el servicio a los usuarios".