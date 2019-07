Podría ser muy tarde para detectar repercusiones del derrame en Guaymas

Hermosillo, Sonora.- Debido a las características del derrame de químicos en la playa de Guaymas por la minera Metalúrgica de Cobre de Grupo México, es posible que no se generen consecuencias en la vida marina de la zona, manifestó Diego Valdez Zamudio, doctor en recursos naturales renovables.

Aunque injustificable y digno de sanción, dijo, el derrame pudo haber causado poco o ningún daño a la fauna marina debido a la cantidad de agua en la que se disolvió el desecho y al movimiento propio de la marea.

Es responsabilidad de Semarnat analizar el agua y suelo de la zona, también exigir a la compañía que haga lo mismo de forma periódica a uno, cinco, 10 metros del derrame, pero lamentablemente es muy posible que en estos momentos ya no encuentren nada”, comentó.

Respecto a los cadáveres de una tortuga y un lobo marino que supuestamente aparecieron en la playa de Guaymas y cuyas fotos han trascendido en redes sociales, explicó, se deberá hacer una necropsia para definir la razón de su muerte.

Para muchos, el encuentro de estos animales muertos luego del derrame, no es coincidencia, sin embargo, el académico manifestó que las tortugas son muy resistentes y los lobos marinos no se acercan a los lugares donde no hay comida, por lo que supone que la razón de su muerte debe ser otra y también debe investigarse.

De acuerdo a mi experiencia, la posibilidad de que hayan muerto por el derrame es muy remoto, la primera señal que hubiéramos visto hubieran sido decenas de peces muertos, habría sido muy visible”, explicó.

Valdez Zamudio resaltó que debe haber una sanción para Grupo México, pero a diferencia de lo ocurrido en el Río Sonora en el 2014, esta vez, el rastro de químicos no impregnó la tierra y se disolvió en el Mar de Cortés.