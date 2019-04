Pompa Corella: "Cabildo y diputados deben actuar en asunto de Aboyte"

Hermosillo, Sonora.- Con la información de que el alcalde con licencia de Bácum, Rogelio Aboyte, estará detenido 15 meses, esto obliga a que se haga uso de lo que la Constitución del Estado establece y que se nombre, por parte del Congreso del Estado a quien lo sustituya en el cargo, manifestó Miguel Ernesto Pompa Corella, secretario de Gobierno.

Lo que a mi me toca ver es como vamos a salir de este impass que estamos viviendo en Bácum, no es algo común, es algo muy atípico tener a un presidente municipal detenido y que no se logre ponerse de acuerdo para poner un sustituto, pero yo creo que ya el Cabildo y los diputados tienen que hacer algo sobre el asunto”, declaró.