Pueblos sonorenses, una opción para visitar en Semana Santa

Hermosillo, Sonora.- Conocer las tradiciones de Semana Santa en los distintos pueblos de la región, es una oportunidad de preservar y difundir las tradiciones sonorenses, indicó el antropólogo Alejandro Aguilar Zeleny.



El investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Sonora, realizó una invitación a los sonorenses a no visitar únicamente las playas durante los días de asueto, pues las poblaciones de Sonora ofrecen una valiosa riqueza cultural digna de ser apreciada.



Aguilar Zeleny agregó que con frecuencia se piensa que las tradiciones cuaresmales en el Estado son únicamente una herencia española, pero que no es así.



Cada pueblo, cada comunidad, le da su tono, su música, su sonido. Y como se dice, son cosas que ya no se hacen, y si ya no se hacen y no las platicamos, ya no nos damos cuenta de eso”, destacó.