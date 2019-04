Realizan Foro para discutir la nueva Ley General de Cultura de Claudia Pavlovich

Hermosillo, Sonora.- La iniciativa presentada por la gobernadora del estado, Claudia Pavlovich Arellano, en materia de cultura que presenta una Ley general para armonizar las ya existentes y tener un piso presupuestal para este rubro, se discutió en el foro que organizó el partido Movimiento Ciudadano sobre este tema.

El evento estuvo encabezado por la diputada María Dolores del Río, Presidenta del Congreso del Estado y se habló sobre la posibilidad de crear una Comisión Fílmica, el que es necesario cultivar el turismo cultural, que genere riqueza y que rescate el patrimonio.

Se mencionó que es necesario que se reconozcan los ecosistemas y ver la cultura no solamente en Hermosillo o en Ciudad Obregón, sino también en otros municipios y que es necesario que los artistas y creadores tengan seguridad social”, expresó la diputada.

Asimismo se habló de la dificultad para acceder a los recursos, desde los artistas y desde las instituciones y que ahora más que nunca debemos ver hacia nosotros y desde nosotros porque la Federación está poniendo reglas muy difíciles y apoyos cada vez menores.

Los expertos en el tema que debatieron hablaron sobre evitar el conflicto de intereses y que el recurso no se quede en la burocracia y lo más importante que se socialice más la actual Ley de Cultura porque poca gente la conoce y no se puede pensar en una nueva legislación si no se conoce la actual, externó