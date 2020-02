Se incrementan solicitudes de acceso a la información en el Istai

Hermosillo, Sonora.-El Instituto Sonorense de Transparencia Informativa (Istai), durante el año pasado alcanzo a recibir, más de 20 mil solicitudes de acceso a la información, de las cuales en su mayoría son relacionadas con el gasto y destino que tienen las dependencias en Sonora de acuerdo a su presupuesto.

Francisco Cuevas Sáenz, comisionado del Istai, señaló que de las solicitudes que les llegaron durante el 2019, un total de mil 100 son recursos de revisión, por no responder en tiempo y forma por parte de los sujetos obligados entre dependencias estatales, municipios, y sindicatos, lo cual representa un aumento del 30 por ciento en comparación con el 2018.

Recordó que entre los sujetos obligados con mayor cantidad de recursos de revisión fueron los municipios de Nogales, Agua Prieta y Cajeme en solicitudes referentes a información financiera y gasto de su presupuesto, lo cual no es que no hayan querido ofrecer la documentación, sino más bien a que no entregan los oficios que piden las personas.

Aclaró que al estar al frente del Istai, en tanto no se tenga la convocatoria de renovación de los integrantes tienen la obligación de entregar al Congreso del Estado, el informe de actividades lo cual se hizo por correspondencia en enero con los resultados antes descritos para que sean analizados por los diputados.

En ese sentido, a pesar del cumplimiento en la entrega del informe, en el caso de muchos entes obligados como pueden ser los municipios, no es que no quieran hacer entrega de la información que la misma comunidad les pide, sino más bien a que no cuentan con la organización adecuada.

Precisó que de alguna forma se tienen deficiencias a pesar de los cursos de capacitación que se les brindan a los ayuntamientos, sin embargo la situación es en razón de que cada tres años empiezan de cero, lo cual hace que en ocasiones se dificulte la búsqueda de la información que es solicitada, al igual que también se presenta en partidos políticos y sindicatos.

En el Instituto Sonorense de Transparencia Informativa, seguimos trabajando, de acuerdo a los que nos confiere la ley y estamos a la espera de que el ejecutivo estatal y Congreso realicen la convocatoria de renovación, donde los integrantes no tienen nada que ver con ese procedimiento”, expresó.

Cuevas Sánez agregó que por tal motivo se observa que el año pasado, cerró con el alza del 30 por ciento más de solicitudes de acceso a la información en varios municipios, aunado a recursos de revisión por no entregar en forma la documentación referida sobre los gastos financieros.

Abundó que dentro de todo este proceso se tienen esas deficiencias que se general en razón de que los 72 municipios cada tres años empiezan de cero y por ende el Istai tiene que esperar la asignación del prespuesto para los procesos de capacitación.

Dijo que en el caso de las respuestas de esas solicitudes, se puede determinar que en comparación entre las solicitudes y recursos que se interponen, se entiende que son pocos los cuestiones no contestados.