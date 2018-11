Secretario de Salud de Sonora desconoce demanda por presuntos desvíos

Hermosillo, Sonora.- El secretario de Salud, Enrique Claussen Iberri, durante su comparecencia ante los diputados del Congreso del Estado, les hizo un llamado para tener en consideración un presupuesto real de lo que se necesita dentro del sector salud.

Cada año se asigna dentro de un 15 o 40 por ciento menos de lo requerido y asegura que no hay recurso que alcance para otorgar una buena calidad en el servicio médico, además el titular, solicitó que durante su exposición sólo se basarán en los avances y logros que ha tenido dentro del organismo.

El secretario al ser cuestionado por la representante de Movimiento Ciudadano María Dolores del Rio, sobre la demanda interpuesta por las organizaciones civiles de Justicia Justa e Impunidad Cero, donde señalan ante la Procuraduría General de la República un presunto desvío de recursos por parte de Seguro Popular y Fondo de Aportaciones a los Servicios de Salud por 275 millones de pesos, asegura que hasta el momento no tiene notificación de dicha demanda.

No hay una denuncia o un papel, no tenemos nada además y tengo la grabación porque sabía de la pregunta, el Comisionado Nacional del Seguro Popular, lo dijo en Hermosillo que si hubiera habido algún desvío de recursos, el Seguro Popular ya no le hubiera entregado más recursos al Estado de Sonora, finalizó el titular Claussen Iberri.