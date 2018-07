Seguridad Pública y Protección Civil, listos para emergencias por calor

Hermosillo, Sonora.- Autoridades municipales mantendrán especial atención de cualquier suceso que se pueda derivar de las precipitaciones y altas temperaturas, que se esperan durante los siguientes días, con el fin de intervenir en caso de ser necesario.

De acuerdo con los programas de prevención en materia de Seguridad Pública, Protección Civil, y Servicios Públicos, entre otras dependencias, trabajan en acciones para que ningún ciudadano se vea afectado con la actividad de ese fenómeno meteorológico, principalmente en el resguardo o vigilancia de lugares como arroyos o canales, así como en zonas vulnerables.

El titular de Protección Civil, Guillermo Moreno Ríos, mencionó que por instrucciones de la alcaldesa Angelina Muñoz, se mantendrán alerta durante el tiempo que dure la lluvia, que se estima podría ser entre los cinco y 25 milímetros, además de los vientos que alcanzarían los 100 kilómetros por hora, aunado a las altas temperaturas.

Dijo que, dadas estas condiciones, se espera que se reduzcan las temperaturas, sin embargo, para lo que resta de la semana, se pronostica que el termómetro oscilará entre los 38 y 41 grados centígrados.

Las temperaturas continúan altas

Añadió que las recomendaciones para la población son no introducirse a conductos que lleven agua, mantenerse en resguardo dentro de sus hogares, no subir a partes altas para no ser víctimas de un rayo, entre otras que ayudarán a hombres y mujeres permanezcan sanos y salvos.

Manifestó que también es necesario consumir agua natural, protegerse de los rayos del sol y usar protección al momento de salir a la vía pública.