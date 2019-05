Sonora buscará que la tarifa F1 de luz se aplique anualmente por ley

Hermosillo, Sonora.- Las altas temperaturas que imperan en toda la entidad hace necesario que se enciendan los aparatos de aire acondicionado durante todo el verano, lo cual genera un alto consumo y el costo de este, por lo que debe ser por ley que se aplique anualmente.

La gobernadora Claudia Pavlovich Arellano argumentó que pugnará por que la tarifa entre automáticamente y no se deba de gestionar cada año para evitar que se pueda ocupar en alguna ocasión, lo cual sería problemático para los habitantes.

Lo que queremos lograr es que esto no sea cada año, que esto ya sea algo por ley establecido, que no se tenga que estar cada año gestionando con el riesgo de que un día te digan ya no hay, para Sonora sería una catástrofe por las altas temperaturas”, apuntó.