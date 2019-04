Sonora, en espera de que se resuelva el presupuesto del Fondo Minero

Hermosillo, Sonora.- No se han desechado las reglas de operación del año pasado del Fondo Minero por lo que todavía existe la esperanza de que queden como están y no lo eliminen ya que no han desechado las anteriores que, hasta el momento, siguen vigentes.

En caso de que no llegaran al estado esos mil 200 millones de pesos, se vería seriamente lastimada la infraestructura de los 22 municipios mineros del estado.

Jorge Vidal Ahumada, Secretario de Economía, manifestó que existen dos recursos que se han interpuesto contra una posible eliminación de este fondo

Hay dos acciones, la controversia Constitucional por el lado de Chihuahua y la gobernadora interpuso el exhorto en la legislatura local para elevarlo al Congreso Federal, entonces estamos en la espera de que se corrija y que se mejoren las reglas de operación pero que no se elimine”, afirmó

Señaló que Sonora debe contar con el Fondo Minero para poder tener la infraestructura adecuada en los Municipios y mejorar la calidad de vida de las poblaciones mineras porque hay unas que son pequeñas comunidades que están aisladas y si les quitan ese recurso no van a tener opciones de desarrollo.