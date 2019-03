Sonora no es uno de los Estados mas violentos para las mujeres

Hermosillo, Sonora.- Magdalena Souza Sorovilla, vicefiscal de Feminicidios y Delitos por Razones de Género de la FGJE, es licenciada en Derecho, cuenta con dos maestrías, una en Amparo y otra en Juicios Orales y es candidata a doctora en Derecho.

El feminicidio está clasificado como el acto de más odio hacia una mujer por ello desde hace tiempo se ha iniciado una lucha para erradicar este delito pero, por desgracia en México, en este año se registraron 147 muertes por razones de género en el país. Ante ello, se le cuestionó a la funcionaria como están las cifras en Sonora.

¿Es verdad que en Sonora estamos en los primeros lugares en feminicidios?

Sonora no es la parte más agresiva en feminicidios, si existen delitos de esa naturaleza en el Estado y no los ocultamos, el problema está en la reclasificación porque a veces no llega antes que las estadísticas y es cuando salen más de los que en realidad han ocurrido.

¿Como es la reclasificación?

La regla del feminicidio es que se investigue como tal y si en las pesquisas hay datos contundentes de que no fue se reclasifica pero a veces la reclasificación no llega a la estadística.

¿Como se puede disminuir los feminicidios?

Cuando todo mundo se entere de lo que es la prevención de la violencia es cuando van a disminuir en serio los estos delitos. Que los niños sepan que la violencia que se vive en casa no es normal. Que las niñas sepan que valen y que el novio o el compañero no tiene porque agredirlas. Cuando entiendan que esto no es normal es cuando vamos a empezar a funcionar con prevención.

¿Nos está rebasando la violencia?

Creo que hasta ahorita no nos va ganando, creo que si nos levantamos a luchar contra eso podemos detenerlo un poco paulatinamente, se puede, y lo vamos a lograr todos juntos.