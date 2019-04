Tigresa que atacó a menor hace meses es entregada a su dueño por la CES

Hermosillo, Sonora.- Tres tigres de bengala, un león africano y un cocodrilo han sido regresados a su dueño. Hace 167 días la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, emitió la autorización para que Julio Castro propietario de las especies se los llevara a casa.

Más de 220 mil pesos invirtió en el mantenimiento de los cinco animales el Centro Ecológico de Sonora, cantidad que el propietario se rehusa a pagar a pesar que la institución le advirtió desde hace tiempo el costo que estaba significando para ellos, comenta el director del CES, Luis Molina Ruibal.

Estos organismos fueron entregados para su resguardo temporal, luego de que el 25 de octubre del año pasado sucedió un lamentable accidente de agresión, donde la tigresa ataca en la propiedad de Julio a su niña de 7 años”, detalla el titular.

“En esa ocasión, la Profepa en el ejercicio de sus funciones y por no haber podido acreditar Julio los requisitos obligatorios para la tenencia de dichos ejemplares, los decomisó trasladándolos en depositaria al centro”, detalló.

Cuando recién sucedió problema, el dueño de los animales firmó con un acuerdo de colaboración el Centro Ecológico, que establecía que el Castro Nuñez visitaría diariamente para proporcionar el alimento de sus animales, en un horario de 8:00 a 14:00 horas, no obstante, únicamente se presentó en cuatro ocasiones.

Por otro lado, aunque el propietario no ha declarado nada después de entregarle los animales, en pasados días acusaba que en su última visita los animales estaban bajos de peso, así como que uno de los tigres tenía un hoyo en una de sus patas. “La verdad que no se ha invertido el dinero que dicen en los animales porque no se ve", aseveró Julio Castro.