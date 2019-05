Unison podría ser desafiliada de Isssteson por incumplir con cuotas

Hermosillo, Sonora.- La seguridad social y la pensión para una vejes más llevadera podrían ser una realidad alejada para empleados y maestros de la Universidd de Sonora (Unison), que podrían ser desafiliados del Isssteson, de no llegar a un acuerdo por el pago de las cuotas obrero-patronales.

El director de Isssteson, Pedro Ángel Contreras López, aseveró que la Unison incumple con el pago desde el 2006, pues solamente cubren el ocho por ciento en lugar del 27 por ciento al que obliga la ley 38 del Isssteson; lo cual deben de empezar a realizar o más de 5 mil empleados y alrededor de 20 mil derechohabientes, los cuales son familiares también afiliados, podrían quedarse sin el servicio médico e incluso la posibilidad de pensionarse para quienes siguen activos.

No ha habido ningún acercamiento por parte del rector, por lo tanto lo que yo he señalado es que no podemos buscar caminos de solución si nosotros no tenemos ningún interlocutor válido, porque el único que puede aclarar la situación, buscar opciones o platicar una salida negociada al tema, es el rector, porque es quien firmó el convenio de prestación de servicios con Isssteson”, afirmó.