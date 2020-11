Vence la timidez: encuentra nuevas amistades, o el amor, este invierno

Ciudad de México.- El invierno ya está a la vuelta de la esquina y como cada año muchos nos imaginamos cómo será conocer nueva gente con la que entablar una amistad, ¿o quién sabe, el amor? Porque esta temporada siempre nos lleva a salir más a la calle, ya que nos apetece disfrutar de todo lo que nos ofrece la Navidad, además de la cantidad de opciones y actividades que se nos presentan, y que son más apetecibles que en otras épocas del año. Pero ¿qué puedo hacer para encontrar nuevas amistades o personas afines a mi?

La popularidad de las aplicaciones de citas

Para algunas personas es más difícil conocer a gente que para otras. De ahí, que desde hace unos años existan en el mercado una amplia cantidad de aplicaciones que nos pueden facilitar la labor de cómo conocer gente nueva. Desde aquellas que te permiten quedar con gente que comparte aficiones como la fotografía, el deporte o las manualidades, a las clásicas aplicaciones de citas.

Aunque parece sencillo, nunca esta de más, buscar consejos sobre qué poner en la biografía de una app de citas. Son varios los consejos que solemos leer, aunque el más sólido siempre será el ser tu mismo y describir aquello que buscas, así como tus intereses para encontrar a personas más afines a ti o a tus gustos.

Lo que en el pasado era utilizado por aquellas personas que tras pasar una edad habían quedado solteras, es ya utilizado por una amplia cantidad de la población, teniendo muchísimo éxito no solo entre la población más joven, sino también entre los adultos, que cada día usan más esta forma de contacto.

El clásico del invierno: cursos y talleres

Pero eso no es todo, ya que hay muchísimas otras maneras de conocer gente. Uno de los clásicos del invierno sigue siendo el apuntarse a clases de aquel interés o hobby que siempre nos ha interesado, pero para el que nunca hemos tenido el tiempo necesario. Si nos paramos a pensarlo, las posibilidades son infinitas, desde clases de idiomas, hasta talleres de cocina, vídeo, yoga, videojuegos, ajedrez e incluso quedadas para realizar rutas naturales o practicar algún tipo de deporte, entre muchas otras.

Si decides apuntarte a un curso, intenta que no sea demasiado denso o que requiera una atención máxima, ya que si este es el caso, deberás de estar más concentrado en él, dejando de lado el factor social. Además, no solo nos referimos a cursos puntuales, sino también a seguir estudiando. Tanto si tienes un especial interés por un tema en particular, puedes apuntarte a un pequeño máster o postgrado de manera presencial que te permita crear una red de contactos, ya que muchos de ellos cuentan con grupos en los que proponen quedadas.

Je m'appelle... Aprende a la vez que conoces nuevas personas

Aprende un nuevo idioma o comparte el que ya conoces en encuentros de intercambio de idiomas (conocidos como tandem) a la vez que encuentras compañeros con los que compartir la experiencia. Además de conseguir un nuevo conocimiento podrás comunicarte con aquellos turistas que encuentres durante tus vacaciones de fin de año. Porque aprender idiomas también puede ser divertido. Recuerda que la familiaridad puede llegar a provocar agrado. Ha sido demostrado de manera científica que cuanto más veas o conozcas a alguien, mejor te caerá.

Organiza una fiesta e invita a tus conocidos

Si ya dispones de algunos amigos en la zona en la que vives, siempre puedes organizar una pequeña fiesta en la que cada cual puede llevar a otros de sus amigos externos a vuestro círculo o compañeros de trabajo. Es muy fácil crear una conexión con personas que ya son conocidas por nuestras amistades. No olvides que al ser el anfitrión tendrás puntos extras para poder conocer a todos los invitados y conseguir consolidar tu círculo social.

Otra opción disponible si no conoces aún a nadie en la zona es invitar a tus vecinos. Haz una pequeña reunión para conocerlos a todos, ya que, a fin de cuentas, son las personas que ves cada día. Es cierto que no todos suelen tener la misma edad o gustos que tú, no obstante, si hay alguno con el que compartes aficiones, o tenéis aficiones parecidas, no te costará quedar con ellos después.

Ayudar y ser ayudado. Haz una obra social este invierno

Si dispones de tiempo y ganas de ayudar a otras personas que disponen de pocos recursos, haz una búsqueda en Internet para encontrar un centro de voluntariado o una ONG que se ajuste a lo que estas buscando (zona, tiempo libre del que dispones...) y contacta con ellos para empezar a colaborar. No solo ayudas a la comunidad, sino que te permite conocer a otras personas. Normalmente la gente que suele pertenecer a este tipo de grupos está abierta a conocer a otros.

Todas estas actividades o lugares son muy buenos para luchar contra tu timidez y encontrar nuevas amistades. No obstante, no debes olvidar que cualquier actividad o lugar son buenos para que puedas encontrar nuevas amistades con las que poder compartir un buen rato, aunque sin duda lo más importante es estar abierto a esta posibilidad y que mantengas una actitud positiva.