Tras haber sido señaladas de racistas, creadoras de las sombras Pai Pai responden a las críticas

Ciudad de México.- Fue hace algunos días cuando la marca Pai Pai anunció en sus redes que lanzaría una nueva paleta de sombras llamada A La Mexicana, la cual aseguran que viajó por todo el país y su objetivo era plasmar los colores de sus lugares.

Sin embargo, usuarios en redes se mostraron indignados ante esto y señalaron que había racismo en dentro la paleta, puesto que el tono "norteña" era claro y el "sureña" era obscuro.

Me parece un poco insensible que "norteña" sea blanco y "sureña" sea negro... No creo que sea con mala intención pero es un sesgo inconsciente y que perpetúa una dinámica racista. Como consumidorxs no sabemos el contexto de donde determinaron los nombres y lo único que vemos es la conexión entre el color y el nombre. Siento que podrían econtrar otros nombres para esos tonos". Mencionó un comentario en Instagram.